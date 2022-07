Liturgie is geen speeltje. Meer dan ooit hebben we de liturgie nodig

Het was die dag de zoveelste kerk die ik samen met mijn vrouw binnenliep. Wie Rome bezoekt, moet eraan geloven. Deze keer werden we verrast doordat de kerk van voor tot achter vol was met mensen: ouderen, jongeren, gezinnen. Er waren nog wat plaatsen over achterin in de kerk, en we schoven aan. In plaats van de kerk te bezichtigen werden we onderdeel van een liturgie.

Het betrof een dienst van een kerk die toebehoorde aan de vernieuwingsbeweging van St. Egidio. Hoewel het Italiaans maar mondjesmaat te volgen was, voelden we ons opgenomen in een heilig gebeuren. De mensen in de kerk veranderden van voor ons onbekenden in broeders en zusters in het ene geloof in Christus.

We traden als bezoekers de kerk binnen, maar we werden er aanbidders. We kwamen als toevallige toeristen, en we gingen als leden van een levende gemeenschap. We gingen naar binnen voor steen, en we ontvingen brood. We zochten de oudheid, en we vonden een Tegenwoordigheid.

Het gebeurt overal ter wereld: mensen vormen een zichtbare gemeenschap voor een eredienst. Meestal op zondag, maar soms ook op een doordeweekse dag of avond..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .