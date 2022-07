Het afwijzen van homoseksuele relaties zet de kern van kerk-zijn op het spel

Dolf te Velde is ongelukkig met de uitspraak van de Christian Reformed Churches (CRC) in Noord-Amerika over homoseksualiteit (ND, 14 juli). De synode sprak uit dat de acceptatie van homoseksuele relaties met een beroep op de belijdenis voortaan is uitgesloten. Volgens Te Velde zou vastlegging op confessioneel, belijdend, niveau de zaak onnodig op de spits drijven.

Mijns inziens moet de zaak juist wel op de spits worden gedreven. Wanneer het gesprek over homoseksualiteit niet wordt toegespitst op het belijden, in plaats van op pastorale en ethische overwegingen, blijft het oeverloos. Alleen kom ik op een positie uit die diametraal tegengesteld is aan die van de synode van de CRC.

Ook in het spreken over de man-vrouwverhouding en..

