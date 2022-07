De ChristenUnie moet, meer dan nu, staan voor een sociale Europese Unie

De ChristenUnie moet een verhaal over de Europese Unie vertellen waarin de rechtsstaat, menselijke waardigheid en duurzaamheid centraal staan, stellen ChristenUnie-leden Jan Dirk Stam en Imre Grevers.

Alleen door intensieve samenwerking binnen Europa staan we sterk tegenover Rusland, maar ook op de rest van het wereldtoneel.Â

Onlangs kondigden de ChristenUnie en de SGP aan bij de volgende verkiezingen voor het Europees Parlement niet meer gezamenlijk op te trekken (ND, 15 juli). Voor de ChristenUnie biedt dit een goede gelegenheid om zich te bezinnen op haar Europese koers. In dit artikel doen we hiervoor een eerste aanzet.

Na de Russische invasie in Oekraïne is de EU bezig om zich, als historisch vredesproject, fundamenteel opnieuw uit te vinden. De EU financieerde en leverde wapens aan Oekraïne, nam met ongekende eensgezindheid enorme sanctiepakketten aan en zette belangrijke stappen om de afhankelijkheid van Russisch gas en olie te verminderen. Daarnaast werd Oekraïne en Moldavië het kandidaat-lidmaatschap van de EU toegekend. Eerder bereikte de EU tijdens ..

