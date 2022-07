Huidige koe is een andere dan die uit 1950

Klaas de Jong schrijft een soort ode aan de koe (ND, 13 juli). Hij beweert dat er niet veel meer koemest en gier op het land komt dan in 1930. Het klopt dat we nu ongeveer evenveel melkkoeien hebben als in 1950, circa 1,5 miljoen.

Maar dat is niet het hele verhaal. Het areaal grasland is tussen 1950 en 2020 met meer dan dertig procent afgenomen. Daarnaast is er meer vee dat in de wei loopt. Het aantal paarden en schapen is sinds 1950 sterk toegenomen.

Ook jongvee in de melkveehouderij heeft weiland nodig. Gebaseerd op gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) schat ik dat minder dan vijftig procent van het grasland benut wordt voor melkproductie.

Verder, een koe produceert tegenwoordig twee maal zoveel melk als in 1950. Omgerekend is de melkproductie per hectare meer dan zes maal groter dan in 1950. Voor een deel kan dat het gevolg zijn van een betere voerconversie, dat is het beter omzetten van voer in productie. Maar een fors deel kan alleen ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .