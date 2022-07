Negeer de kinderdoop niet in gesprek over doop

Volgens Piet Guijt kent de Bijbel alleen de geloofsdoop voor volwassenen; kinderen dopen is niet meer dan het besprenkelen van baby’s met water (ND, 15 juli).

Gemakshalve negeert hij de missionaire dooppraktijk van Petrus in Caesarea (Handelingen 10) en Paulus in Filippi (Handelingen 16), waar het gaat om gezinsdopen.

Ik was in Afrika meermalen ontroerd getuige van en deelnemer aan zulke dopen. Het getuigt van lef om de doop van ruim 1,5 miljard christenen in één pennestreek vanuit Zoetermeer ongeldig te verklaren! Nog afgezien van de ontelbaren die in de afgelopen twintig eeuwen als baby zijn gedoopt. Het sympathieke voorstel van Mark de Jager (ND, 8 juli) om een gesprek over dit thema op gang te brengen vraagt een andere benadering dan de botte blokkade van Piet Guijt.

Enkele jaren geleden heb ik in deze krant mijn baptistische broeders en zusters uitgedaagd zich te voegen in de oecumeni..

