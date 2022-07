Waarom de boeren zo boos zijn en wat we kunnen doen om hen, de natuur en onszelf te redden

Slechts een kleine minderheid boze boeren overschrijdt de grenzen. Pak die aan, en help ondertussen agrariërs die willen verduurzamen. Het is nu tijd om de provincies aan het werk te zetten, stellen de hoogleraren Noelle Aarts en Cees Leeuwis.

De spanningen tussen boeren, overheid en samenleving zijn de laatste weken met snelwegblokkades en andere zware protesten hoog opgelopen. Om te begrijpen waarom de boeren zo boos zijn moeten we de geschiedenis erbij betrekken. De onenigheid over de maatregelen tegen het stikstofprobleem is namelijk een diep geworteld conflict dat decennia teruggaat.

Zo zorgde het verschijnen van het eerste Natuurbeleidsplan in 1990 meteen voor grote commotie onder de boeren. Ook toen werd een kaart gepresenteerd met daarop de zogenoemde ecologische hoofdstructuur, bestaande uit natuurgebieden en verbindingszones. Of je met je bedrijf binnen of buiten die structuur viel, was van grote betekenis: naast de voor boeren beperkende maatregelen binnen de structu..

