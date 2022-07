Bij Huijgen is geen sprake van herkauwen traditie

Het artikel van de protestantse predikant en classisvoorzitter Wim de Ruyter uit Maasland over ‘Theologische wetenschap vergt meer dan traditie herkauwen’ (Nederlands Dagblad, 11 juli) riep bij mij de nodige vragen op.

Het is de schrijver toe te stemmen dat theologie relevant moet zijn voor de eigen tijd. Mits de eigentijdse inzichten waardoor de theologie zich (zoals hij schrijft) daarbij moet laten inspireren niet ten koste gaan van wezenlijke zaken uit het evangelie. En het lijkt mij toe dat collega De Ruyter niet aan dat gevaar ontkomt. Dit gezien zijn positieve beoordeling van de negentiende-eeuwse (semi)-vrijzinnigheid.

Het viel mij op dat de benoeming van (onder andere) Arnold Huijgen (nu nog verbonden aan de Theologische Universiteit Apeldoorn) aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) hem niet hoopvol stemt.

Ik acht het ‘herkauwen van de traditie’ waarvan sprake is in de kop, in elk geval niet van toepassing op Huijgen, die niet schro..

