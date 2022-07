Data, algoritmen: vloek of zegen?

Data en algoritmen krijgen steeds meer invloed op mensen en organisaties. Is dat goed of slecht? ‘De aandacht voor eerlijkheid en objectiviteit neemt gelukkig toe onder druk van wet- en regelgeving, de media en de maatschappij.’

In het Ethiopische Abala wordt VN-voedselhulp gedistribueerd, juni dit jaar. Met behulp van algoritmen wordt een dergelijke voedselvoorziening qua logistiek en voedingseisen zo efficiënt mogelijk opgezet.

De titel van mijn proefschrift uit 1993 bevat het woord ‘algoritme’. Destijds kende bijna niemand dit woord, vandaag de dag iedereen en het lijkt iets vreselijks: een algoritme is iets ondoorzichtigs, iets wat discrimineert, wat je in het verkeerde bakje kan plaatsen. Denk maar aan de toeslagenaffaire.

Wat is een algoritme eigenlijk? Volgens Wikipedia is het een recept om een wiskundig of informatica-probleem op te lossen: een reeks instructies die vanuit een gegeven begintoestand naar een beoogd doel met een duidelijk resultaat leidt.

Een praktisch voorbeeld: stel, je wilt een collecte houden in je stad. Je kent de opbrengsten per collectant en stadswijken van de afgelopen jaren. Helaas kom je nu collectanten tekort. Een keuze kan zijn om..

