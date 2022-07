Sterke krijgsmacht vraagt om een sterk moreel kader

Hoe sterker een krijgsmacht, des te meer morele reflectie is nodig. ‘Ethisch gezien is niet beslissend welke nationale of internationale (...) belangen gediend worden.’

Een van de effecten van Poetins invasie in Oekraïne is de versterking van nationale en Europese krijgsmachten, met Duitsland als meest opmerkelijke voorbeeld. In grote eensgezindheid besloot ook Nederland tot uitbouw van de krijgsmacht. Dat is terecht. Maar dan is er ook iets anders hard nodig: een sterk moreel kader van waaruit samenleving en politiek de versterking en mogelijke inzet van de krijgsmacht verantwoorden.

De verschuiving in opinie is opmerkelijk. Terwijl de Nederlandse politiek en samenleving vanouds een nogal ambivalente houding vertoonden tegenover de krijgsmacht, lijken oude bezwaren compleet van tafel. Kunnen we het geld niet beter aan onderwijs, zorg en ontwikkelingssamenwerking uitgeven? Draagt het versterken van een k..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .