Bij vrouwenvoetbal ligt de nadruk op het goede

Bij het EK-vrouwenvoetbal wordt duidelijk hoe het ook kan: positief over voetbal praten. Niet de fout van de verdediger is de norm, maar de kracht van de aanvaller.

Vrouwenvoetbal kan in 2022 nog altijd rekenen op denigrerende opmerkingen. Maar het ongemak (van hoofdzakelijk mannen) over de stormachtige ontwikkeling van vrouwenvoetbal is niet het enige probleem in onze kijk op voetbal. Mannen kijken vooral nog naar wat slecht gaat, omdat we zijn ingehaald door het perfectioneren van het voetbalspel.

Zondag gaf Frankrijk tegen Italië een voetbalshow weg. Bij rust stond het 5-0 voor de Fransen, eindstand: 5-1. Toch bekroop de liefhebber in die eerste helft een onbehaaglijk gevoel. Met zo’n uitslag worden de conclusies al snel negatief: ‘Die Italiaanse vrouwen hebben nog nooit van catenaccio gehoord’, ‘wat een niveau van die verdedigers’ en ‘typisch vrouwenvoetbal, zo’n uitslag’.

Toen de Nederlandse mann..

