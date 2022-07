‘De kerk draait om mensen’ is een veelgehoorde uitspraak in kerkelijk Nederland. Dat is waar. Maar ook het kerkgebouw is onderdeel van de missie van je kerk, of je dat nu wilt of niet, schrijven Chris Schaapman en Cors Visser.

Kerk-zijn kun je overal, los van een kerkgebouw of locatie. Dat zullen velen deze zomer ook weer ervaren. We kijken een dienst in de caravan of vieren de zondag tijdens een conferentie. En in het buitenland lokt de onbekende kerk. Maar hebben we in tijden van corona niet ook het gemis ervaren van ontmoeting in het kerkgebouw? Kerk-zijn heeft blijkbaar ook de belangrijke waarde van het samen-zijn. Samen, in een gebouw.

Of je nu wilt of niet: het kerkgebouw straalt wat uit: openheid of juist geslotenheid. Heiligheid of vergane glorie, levendigheid of een dooie boel. Je gebouw ‘communiceert’ iets. Tijdens een workshop ‘je kerkgebouw als onderdeel van je missie’ bleek onlangs dat er van de dertig deelnemers niemand vond dat hun gebouw recht d..

