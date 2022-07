Bekwame dominees

Hoogleraar en theoloog Bernhard Reitsma vindt dat er in vacatureteksten voor predikanten te veel nadruk wordt gelegd op communicatieve vaardigheden (Nederlands Dagblad, 11 juli). En eerlijk is eerlijk, die zijn ook wel eenzijdig. Zijn beschrijving van de ‘inspirerende kwakzalver’ vind ik echter karikaturaal. Zowel in de gezondheidszorg als in de kerk is er de laatste decennia meer aandacht gekomen voor bejegening – en terecht! We moeten dat niet uitspelen tegen deskundigheid, maar zien als een onderdeel van bekwaamheid. Ook nieuwtestamentische voorgangers hadden daar trouwens al aandacht voor. Waar gaat 1 Korintiërs 13 anders over?