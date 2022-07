Waarom Jane Austen juist onze tijd zo aanspreekt

Vanaf vandaag is de nieuwe verfilming van Persuasion te streamen op Netflix. Hoe actueel is Jane Austen (1775-1817) nog? Haar verhalen lijken nu, ruim twee eeuwen na haar dood, nog geliefder dan in haar eigen tijd.

Bij ons thuis kregen we nooit genoeg van de BBC-verfilming van Pride and Prejudice (P&P) uit 1995. Deze betekende niet alleen de doorbraak van de ideale Mr Darcy, Colin Firth, maar ook een heropleving van de schrijfster. Sindsdien komt de ene na de andere verfilming van haar werk uit, met net zoveel variaties als bewerkingen van Shakespeare. Van eigentijdse adaptaties als Clueless en Bridget Jones’s Diary tot pulpversies als Pride and Prejudice and Zombies, maar ook films en series die dichter bij het bronmateriaal blijven, zoals Sense and Sensibility van regisseur Ang Lee of het recente Emma van ontwerpster Autumn de Wilde. Met een klassieke aankleding en een gemoderniseerde mani..

