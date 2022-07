De geloofsdoop is geen herhaling van de kinderdoop

Het eerste deel van het artikel van Mark de Jagers artikel over doop (ND, 8 juli) was voor mij heel herkenbaar. Ik ken de vragen, omdat ik als baby ben besprenkeld en dertig jaar later, toen ik tot geloof gekomen was, mij van harte heb laten dopen door onderdompeling, de geloofsdoop.

Het is begrijpelijk dat De Jager opmerkt dat het pijnlijk is dat er over een belangrijk thema als de doop zoveel (onnodige) verdeeldheid onder christenen bestaat. Vandaar ook dat hij de tijd rijp acht een breed interkerkelijk gesprek te voeren, op zoek naar één doop, zoals hij terecht stelt. Maar is dat niet vragen naar de bekende weg? Immers, het is toch niet zo moeilijk om op grond van de Bijbel te ontdekken wat die ene doop is? Ik kan in de Bijbel namelijk geen enkel argument voor de kinderdoop vinden.

Dus is er bij de geloofsdoop géén sprake van herhaling. De vraag die De Jager in dit verband stelt over wie het geloofsinitiatief neemt, is niet juist. Ook al is Go..

