Mijn mening: Wat moet er gebeuren om de problemen in de asielopvang op te lossen?

De crisis in de asielopvang is deze weken volop in het nieuws. Mensen sliepen buiten in Ter Apel, en er zijn plannen voor een nieuw aanmeldcentrum in Bant. Een van de oorzaken van de huidige crisis is dat veel aanmeldcentra zijn gesloten. En doordat gemeentes geen woningen beschikbaar hebben, is de doorstroom ingewikkeld. De gemeente Utrecht besloot statushouders zes weken lang voorrang te geven op anderen voor een sociale huurwoning.

Traagkracht

Irene Plas, voorzitter CDA Brunssum en vakdocent Engels

Ik blijf me verbazen over de daadkracht waarmee destijds de bankencrisis kon worden opgelost en de traagkracht waarmee er al ruim vijftien jaar beleid gevoerd wordt op de asielopvang. De staat pompte binnen no time 16,8 miljard euro in Fortis/ABN AMRO om de boel overeind te houden, maar voor Ter Apel is al decennialang geen toereikend budget voor fatsoenlijke opvang. Het argument dat goede opvang zou leiden tot een aanzuigende werking is stierenstront, want de meeste vluchtelingen worden al jaren in de eigen regio opgevangen (zie Syrië, Turkije, Libanon).

Het bewust inhumane beleid dat hierop is gebaseerd en dat bij de kinderen in het aanmeldcentrum in Ter Apel trauma..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .