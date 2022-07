Zelfs de pelgrimage naar Mekka beweegt mee met de tijd

Moslims uit de hele wereld hebben dinsdag 12 juli de jaarlijkse pelgrimage (hadj) in Mekka en Medina afgerond. Op deze meerdaagse tocht voeren gelovigen rituelen uit en vieren zij onder andere het offerfeest, ter nagedachtenis aan Gods verzoek aan Ibrahim (Abraham) zijn zoon te offeren als test van zijn geloof.

De hadj is al eeuwenlang een plicht die alle moslims die ertoe in staat zijn, minstens eenmaal in hun leven moeten volbrengen. Als zodanig vertoont het veel historische continuïteit, maar tegelijkertijd proberen moslims er nieuwe ideeën in te verwerken. Op die manier is de hadj niet alleen een band met het verleden, maar is hij ook elk jaar anders – inclusief dit jaar – en fungeert hij als een microkosmos van modern denken in de is..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .