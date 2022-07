Waar heb je als rijke Nederlander God nog voor nodig?

Ondanks, of juist dankzij hun armoede, leven mensen in Kenia in afhankelijkheid van God. Beeld: een kerkdienst in Nairobi.

Ik zit in het vliegtuig. De man naast me, een jonge Keniaan, ik schat hem zo’n 25 jaar, kijkt me vragend en ietwat ongelovig aan. ‘Dus je zegt eigenlijk dat mensen in jouw land denken dat ze God niet nodig hebben?’ Hij is even stil, schudt zijn hoofd en zegt: ‘Dát is pas armoede …’ Ik moest aan dit gesprek terugdenken toen ik het artikel van Benno van den Toren las, die de vraag stelt (ND, 7 juli): ‘Hebben mensen Jezus nodig?’

Het gesprek met de Keniaan zette me destijds flink aan het denken. En eindelijk begreep ik wat Jezus bedoelde in zijn gesprek met de rijke man in Matteus 19. Jezus zegt daar: ‘Ik zeg jullie dat het voor rijke mensen moeilijk is om het Koninkrijk van God binnen te gaan. Ja, het is gemakkelijker voor een kameel om doo..

