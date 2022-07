Overheid, praat juist wél met de boeren

Han Wiskerke stelt dat de overheid voet bij stuk moet houden met haar beslissing omtrent de aanpak van de stikstofproblematiek en niet met de boeren om tafel moet gaan zitten die acties hebben gevoerd (ND, 5 juli). Met uitsluiten gooi je echter olie op het vuur. Ga juist wel in gesprek, ook met die boeren. Nodig ze uit. Daar bereik je meer mee. Voorwaarde is dat je goed uitlegt wat je wilt en waarom en, nog belangrijker, welke redelijke oplossingen je hebt. Luister verder goed en respectvol naar elkaar. Daar staat of valt alles mee. Met de bekende botte bijl werken levert niets op. Laat niet iemand als de heer Remkes het vuile werk opknappen. Maak hier nu eindelijk eens haast mee. Maar snelheid kent Den Haag niet. Kijk maar naar de andere hoofdpijndossiers waar geen schot in zit. Boeren hebben in het verleden veel oplossingen aangedragen, maar die werden niet serieus genomen. Luister naar de voorstellen en plannen van boeren. Laat onteigenen achterwege, daarmee is het probleem niet opgelost. Alsof het intellect alleen in Den Haag zit. Wiskerke heeft wat betreft toekomstvisie van de overheid gelijk. Die is er niet, maar dat is helaas al langer zo.