Zeven magere jaren: farao’s droom en de stikstofcrisis

Wat kunnen we in de huidige stikstofcrisis leren van farao’s droom over koeien en korenaren?

'Waarom willen we zo graag af van onze melkkoeien? Zowel akkerbouw als veehouderij zijn bijbels en zie je in de Bijbel door elkaar heen lopen.'

De Egyptenaren hielden in de tijd van de farao’s niet van kleinvee. Daarom kreeg Jakob met zijn zonen (en hun kudde schapen) het land Gosen, aldus Genesis 46. De Egyptenaren hielden wel van koeien. Die mochten grazen aan de oevers van de Nijl, die net als in onze rivierendelta veel water en vruchtbaar slib bracht. Toen wereldleider farao droomde over zeven mooie, vette koeien aan de Nijl die werden opgegeten door zeven lelijke en magere koeien, schrok hij wakker. Nadat hij daarna ook nog een soortgelijke droom kreeg over zeven korenaren, was farao hevig verontrust. Terecht, want Jozef kon als dienstknecht van God de dromen uitleggen: na vette jaren zouden jaren van slechte oogst komen. Kunnen wij iets leren van die dromen?

Dat de korenare..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .