Moet de kerk belijdende uitspraken doen over homoseksualiteit?

Het Amerikaanse kerkgenootschap Christian Reformed Churches heeft opvallende uitspraken gedaan: over verzoening door Christus, en over homoseksualiteit. Maar moet de kerk zich over dat laatste wel belijdend uitspreken?

Enkele weken geleden deed de synode van de Christian Reformed Churches (CRC) in Noord-Amerika twee opvallende uitspraken: een over de verzoening door Christus, en een over homoseksualiteit. Opvallend, omdat deze onderwerpen op het niveau van ‘belijden’ getrokken werden: het gezaghebbend spreken van de kerk over de leer op basis van het evangelie.

Vanouds spreekt de christelijke kerk haar geloof uit in korte belijdenissen zoals de Apostolische Geloofsbelijdenis en de Geloofsbelijdenis van Nicea. Sinds de Reformatie van de zestiende eeuw zijn daar meer uitgewerkte confessies bijgekomen, zoals de Heidelbergse Catechismus en de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Daarna wordt het wat stil. Zouden we ons vandaag niet opnieuw moeten uitspr..

