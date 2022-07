Duurzaamheid vraagt om inkeer

Bij de huidige boerenprotesten moet de hele samenleving diep in de spiegel kijken. Er spelen veel meer problemen dan alleen stikstof. Wat geven we voorrang?

'De baten uit het verleden vormen, net als bij de gaswinning in Groningen, de kosten voor nu en de toekomst.'

De afgelopen weken staat de landbouw onder hoogspanning. Het lijkt alsof stikstof de grote boosdoener is, maar er speelt meer.

Allereerst gezondheid. Zonder goede voeding geen goede gezondheid, de landbouw hebben we hard nodig voor ons voedsel. Dat is positief, maar er zijn ook zorgen. Denk aan Q-koorts, varkenspest, mond-en-klauwzeer en vogelgriep. Diverse virologen en huisartsen wijzen op de risico’s van de intensieve landbouw bij de verspreiding van ziektes. Bovendien werkt goedkoop voedsel obesitas, overgewicht, in de hand.

Hoe zit het met water? Zoet water wordt onder andere uit de bodem van de Veluwe gepompt ten behoeve van een niet-natuurlijk laag waterpeil in de oude Zuiderzeepolders. Bij droogte wordt veel gesproeid, vaak met wate..

