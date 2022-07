Ik las over de ezel in de Bijbel (ND, 8 juli). Daarin wordt gezegd dat Jozef en de zwangere Maria op een ezel naar Bethlehem rijden voor een volkstelling, erachter staat ‘Lucas 2’. Ik heb het erop nageslagen maar niets kunnen vinden over een ezel. Zie ik iets over het hoofd of wordt er hier iets ingelegd wat er niet staat? Misschien te veel beïnvloed door kerststalletjes met ezels?