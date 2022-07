Voor een vruchtbaar gesprek tussen de kerken over de (tweede) doop, waar dominee Mark de Jager voor pleit (ND, 8 juli) zal het helpen om niet langer te spreken over de kinderdoop maar over de gezinsdoop. We dopen geen losse kinderen maar kinderen die deel uitmaken van een gelovig Christus-belijdend huisgezin (zie Handelingen 16 vers 31, ‘Gij én uw huis’).