Onvermoeibaar protesteren tegen het stikstofbeleid van het kabinet eist zijn tol na al die dagen. Terwijl ik mij bij die langdurige protesten afvraag wie intussen het boerenbedrijf runt, slaat de boer hier in het midden de hand voor zijn gezicht. Zijn lippen staan op standje vermoeid. Op de voorruit van zijn trekker staat: ‘Nooit gedacht’. Zo heten diverse boerderijen in Nederland. Opmerkelijke keuze. Maar hier past het: wanneer zie je een trekker op de Dam in Amsterdam? Maar verder? ‘Nooit gedacht’ wijst op het ongelooflijke wat boeren overkomt: complete boerenbedrijven moeten verdwijnen. Dat hadden ze ‘nooit gedacht’. De houding van de andere boeren op de foto, die nonchalant achterover leunen, zegt: ons maak je niet gek. Hun trekkers zijn dankbare objecten om het protestdecor van de juiste slingers te voorzien. De over elkaar geslagen armen van de boeren tonen de patstelling: een echt gesprek tussen boer en kabinet komt er maar niet. Hopelijk vinden ze elkaar. Zodat ‘nooit gedacht’ de lading krijgt van ongelooflijke opluchting dat met elkaar een betere oplossing werd bedacht.