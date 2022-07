Theologische wetenschap vergt meer dan de traditie herkauwen

Koning Willem-Alexander bij de presentatie van de NBV21. 'Als niemand in de kerk meer spreekt over hoe ons geloof eigenlijk mogelijk is in deze wereld, vrees ik dat de kerk zeker voor hoger opgeleiden zijn aantrekkingskracht verliest.' (beeld anp / royal images Robin Utrecht)

De Protestantse Kerk in Nederland is bezig met een bezinning op haar plaats in de universitaire wereld. De band met de klassieke universiteiten waar zich vanouds theologische faculteiten bevonden, is al goeddeels doorgesneden. Aan een eigen instelling zonder die vertrouwde inbedding moet in de toekomst wetenschappelijk onderzoek plaatsvinden. Maar eigenlijk kan de kerk naar veler mening ook veel zonder academisch niveau. De hbo-theoloog moet eindelijk een volwaardige plaats krijgen.

Het christelijk geloof heeft zich vanaf het allereerste begin moeten verhouden tot mensen die dit geloof weinig overtuigend vonden. De redenen voor die afwijzing waren divers. Aanhangers van alternatieve levensbeschouwingen konden aan hun eigen visie de voorke..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .