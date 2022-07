Langs het tuinpad van mijn vader

Het is voorbij, zo stelt Bram van de Beek in zijn column over boerenbedrijven (ND, 6 juli). Er klinkt nostalgie door in zijn woorden. Er klinkt ook een wens in door dat er met enkelvoudige handelingen een terugkeer mogelijk is naar hetgeen er ooit was. Helaas is de werkelijkheid anders. De kruidenier van vroeger werd als vanzelf opgenomen in het economisch landschap van toen. Helaas was de werkelijkheid iets weerbarstiger. Faillissementen van kleine ondernemers waren vaak het slotakkoord.