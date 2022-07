Leer van mijnbouw in Limburg: de schade is niet het grootste probleem, maar de trage afhandeling

Het is de trage afhandeling van schade die Groningers gek maakt, zoals destijds ook het geval was bij de mijnbouw in Limburg. Vereenvoudig de procedure en het ergste leed is geleden, betoogt Lei Bodelier, zoon van een Limburgse mijnwerker.

Van online naar PDF × 1. wanneer u op de PDF-button rechtsonder klikt, krijgt u het printvenster 2. u maakt dan de afdrukkeuze PDF 3. u kiest vervolgens save 4. het wordt nu opgeslagen als PDF 5. Wij wensen u veel leesplezier

In Groningen bracht gaswinning geen welvaart - die ging naar anderen. Er was wel schade, zoals aan deze boerderij in het Groningse Wirdum. (beeld anp / Anjo de Haan)