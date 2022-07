Politiek vanuit de ivoren toren

Wat gaat er dan mis? In de eerste plaats komt men alleen met een aanpak voor de agrarische sector, weliswaar een grote uitstoter van stikstof, maar andere stikstofuitstoters blijven nog even buiten beschouwing. In de tweede plaats versimpelt men de uitdagingen van de landbouw tot het stikstofprobleem. Dat de landbouw in Nederland moet veranderen, is duidelijk, maar stikstof is er maar één onderdeel van. De landbouwsector heeft visie nodig en dat is wat volledig ontbreekt in het huidige beleid. In plaats dat het kabinet in gesprek gaat met boeren en wetenschappers om te komen tot een integrale aanpak en langjarig beleid, blijft men steken in de waan van de dag. Zonder overleg met de sector wordt een van de grondleggers van het huidige sti..

