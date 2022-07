Foetus of persoon?

In de discussie over abortus wordt vaak Psalm 139 vers 13 tot en met 16 uit de Bijbel aangehaald. David kijkt in deze Psalm terug op Gods zorg voor hem toen hij nog een foetus was. Een foetus die uiteindelijk de persoon geworden is die hij op dat moment nog niet was. De kernvraag rond abortus is de vraag of een foetus al een persoon is. Daar zijn de meningen over verdeeld.