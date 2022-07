Hebben mensen Jezus wel nodig? De missionaire roeping staat zwaar onder druk

Waarom zou je voor een maaltijd van de kerk of een sportevenement God of Jezus nodig hebben?

Hebben mensen Jezus wel nodig? Ja, we onderschrijven dat de kerk een missionaire roeping heeft, omdat ze verlangt het heil dat ze in Christus ontvangen heeft te delen. Deze roeping is zelfs urgent omdat alleen in Christus het volle leven te vinden is en omdat mensen zonder Hem verloren gaan. Maar in de praktijk staat deze overtuiging zwaar onder druk. Het lukt amper om die rijkdom aan moderne geseculariseerde mensen duidelijk te maken. De woorden van het evangelie lijken hen nauwelijks te raken.

De verticale en toekomstgerichte visie op heil en verlossing, die we bij orthodox-protestanten tegenkomen, resoneert nauwelijks meer in het geseculariseerde Nederland, schreef theoloog Stefan Paas onlangs. De meeste mensen hebben geen flauwe notie..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .