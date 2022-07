Kaïn en de boer

Het boerenprotest breekt de samenleving op. De boeren vinden dat het land hun eigendom is en dat het tot het uiterste verdedigd moet worden. Waar dit toe kan leiden vertelt het oude verhaal in de Bijbel van Kaïn en Abel waarbij Kaïn als landbouwer en grondbezitter zijn broer Abel, de herder, vermoordt die hij als een bedreiging ziet. Volgens een Joodse uitleg is dit een strijd tussen een bezitter en bezitloze. Vanuit dit gezichtspunt bevestigt de Bijbel hier wat de gevolgen zijn van bezit, macht en kapitaal. De christelijke partijen die opkomen voor de boeren zouden beter moeten weten. Boeren kunnen heel ver gaan om hun bezit te verdedigen.