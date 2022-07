Man en abortus

Ernst Leeftink schrijft dat het leven in de moederschoot zich weer veiliger kan voelen in Amerika, dankzij de uitspraak van het Hooggerechtshof (ND, 4 juli). Het is nog maar de vraag of dat waar is, want vrouwen wijken dan uit naar illegale circuits, waarbij hun eigen leven ook in gevaar komt. Bij alle stukken die ik over dit onderwerp lees, gaat het nooit over de man. Ik vind dat er veel meer aan bewustwording bij mannen gedaan moet worden. Laat hij maar eens nadenken over de mogelijke consequenties van zijn zaadlozing. Als het niet zijn bedoeling is om een kind te verwekken of op te voeden, laat hij dan maatregelen treffen. Heeft hij dat nagelaten, dan zou hij verplicht moeten kunnen worden tot opvoeding van het door hem verwekte kind. Dáár zou eens wetgeving voor moeten komen.