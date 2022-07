Ongeboren leven beschermen zie ik als mijn progressieve opdracht

Demonstraties voor het recht op abortus voor het Witte Huis in Washington vanwege het verwerpen van Roe versus Wade door het Amerikaanse Hooggerechtshof, waardoor de abortuswetgeving is ingeperkt.

Het verwerpen van het arrest Roe versus Wade over abortus van het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft heel wat stof doen opwaaien, ook in Europa. Hier en daar waren er zelfs protestacties en in kranten en interviews in de media wordt het terugdraaien van dit historische arrest quasi-unaniem veroordeeld en beschouwd als een aantasting van het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw op haar eigen lichaam.

De vraag rijst of veel van de auteurs van deze commentaren en krantenartikelen daadwerkelijk het arrest uit 1973 hebben gelezen en geanalyseerd. Een afwijkende mening of een kritische stem is nauwelijks te horen, waarschijnlijk uit angst om als reactionair, paternalistisch en zelfs als vrouwonvriendelijk te worden bestempeld. Toch is het belangri..

