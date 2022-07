Wat is de uitweg uit de boerenprotesten? ‘We gaan letterlijk en figuurlijk een hoge prijs betalen’

De boerenacties tegen de stikstofmaatregelen worden steeds grimmiger. Politici en politie worstelen met de aanpak van de intimidatie en het toenemende geweld. Hoe komen we uit het conflict en krijgen we de geest weer terug in de fles? Vier betrokkenen geven antwoord.

Van online naar PDF × 1. wanneer u op de PDF-button rechtsonder klikt, krijgt u het printvenster 2. u maakt dan de afdrukkeuze PDF 3. u kiest vervolgens save 4. het wordt nu opgeslagen als PDF 5. Wij wensen u veel leesplezier

Maandag blokkeerden boeren distributiecentra. Hoogleraar Kees van den Bos: 'De boerenprotesten komen voort uit een diep gevoelde onrechtvaardigheid. Of we het met die gevoelens eens zijn of niet, dit drijft hun gedragingen.' (beeld anp / Vincent Jannink)