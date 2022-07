Religie is als de wind die een boot ook de verkeerde kant kan opsturen

Religie is een bron van veel goedheid en schoonheid. Maar religie is als de wind die je boot de verkeerde kant op kan sturen. Niet alle religie is goed. Er zijn lessen te trekken uit de rol van religie in internationale betrekkingen.

Een Russisch-orthodoxe kerk in Moskou, weerspiegeld in een het raam van een gesloten verkooppunt van Vuitton boutique in het warenhuis GUM. Talloze westerse bedrijven zijn uit Rusland vertrokken. (beeld afp)

In de jaren dat ik aan mijn proefschrift werkte, had ik nooit moeite om op feestjes uit te leggen waarom ik onderzoek deed naar de rol van religie in de internationale politiek. Dat kwam omdat iedereen na de hartverscheurende aanslagen op de Twin Towers in de Verenigde Staten op 11 september 2001 in de gaten had dat religie een rol speelde in de internationale politiek. Sinds kort komt daar de inval van Rusland in Oekraïne bij, mede door de zichtbare rol van de Russisch-Orthodoxe Kerk.

Hoe zwaar weegt de rol van religie in de internationale betrekkingen? Internationale politiek wordt gekenmerkt door de spanning tussen macht en rechtvaardigheid. Religie kleurt de manier waarop we naar een conflict kijken en beïnvloedt de loop van de intern..

