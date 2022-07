Wanneer is een gebied Joods? Dat hangt van de datum af

Graag geef ik een reactie op de ingezonden brief van Ruud Steenbeek (ND, 30 juni). Deze discussie begon met een nieuwsbericht over de aankoop van onroerend goed van de Grieks-Orthodoxe Kerk (ND, 15 juni). De kerk realiseerde zich dat dit een probleem was en probeerde de deal terug te draaien. Een laakbare reactie en dat ook nog wel van een christelijke gemeenschap.

De reactie van Steenbeek op dit vraagstuk is voor mij onbegrijpelijk. Tot 1948 bestond de grootste bevolkingsgroep in het oude Jeruzalem uit Joden. Ze zijn tijdens de oorlog die ontstond verdreven uit de oude stad. Niemand maakte zich er in de jaren daarna druk om. Ook vandaag de dag lijkt dit nog steeds zo te zijn.

Het is de vraag welke datum je moet pakken om vast te stellen of een gebied wel of niet Joods was. Met alle vervolging en overheersing is er gedurende de eeuwen heel veel veranderd. Rondom de vorming van de Joodse staat (San-Removerklaring) was het probleem dat de Engelsen steeds weer gevoelig bleken voor de druk van de Arabische wereld.

Jeruzalem blijft de uitverkoren stad van God. Dat betreft niet de heidenen maar Zijn uitver..

