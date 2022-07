Steggel niet langer over een scheur of verzakking

Doe geen minutieus onderzoek naar huizen in het aardbevingsgebied, maar vergoed typische bevingsschade als scheuren en verzakkingen zonder meer. Dat is goedkoper en efficiënter.

Scheuren in een monumentale boerderij in Wirdum, Groningen.

De afhandeling van de bevingsschade in Groningen is een duur toneelstukje. Experts maken lijvige rapporten op, waarin bij elke scheur is aangegeven of die wel of niet aardbevingsgerelateerd is, terwijl dit volgens veel aardbevingsdeskundigen helemaal niet kan.

Vaststaat dat in een groot gebied in Groningen typische schades zoals scheuren, zettingen en verzakkingen zijn ontstaan tijdens de gaswinning. Het correlatieve verband is nagenoeg honderd procent. Dit is echter nog geen oorzakelijk bewijs, wel een sterke aanwijzing.

Ook staat vast dat je bij een individuele schade nooit met zekerheid kunt stellen dat die door de gaswinning is veroorzaakt. Het kan zelfs voorkomen dat na een zware beving er nauwelijks schade is, maar er wel een spannin..

