Wees toch dankbaar voor de ‘holle’ en ‘omstreden’ overwinning

Wat je verder ook vindt van de uitspraak over abortus door het Amerikaanse Hooggerechtshof, er is ook reden voor dankbaarheid. De balans ‘tussen vrouwenrechten en het recht om geboren te worden was honderd tegen nul’.

Het Hooggerechtshof in de Verenigde Staten draaide op 24 juni het grondrechtelijk recht op abortus terug. De individuele staten mogen nu zelf hun abortuswetgeving maken. Het zal niemand verbazen dat vooral veel christenen in Amerika blij waren met dit besluit. Volgens Psalm 139 heeft God ieder van ons in de moederschoot op kunstige wijze gemaakt en is ieder mens kostbaar in zijn ogen. Er is daarom in veel kerken gedankt, want in minstens de helft van de Amerikaanse staten zullen meer kinderen na negen maanden het daglicht mogen zien.

In Nederland merk ik onder christenen weinig dankbaarheid voor dit besluit, dat een betere balans aanbrengt tussen vrouwenrechten en het recht om geboren te worden. Meteen werden allerlei bezwaren opgenoemd. ..

