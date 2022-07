Bijbel, boer en overheid. Een gesprek met wederzijds respect is hard nodig

In mijn pastorale werk heb ik zeer goede herinneringen aan het veelvuldige contact met boeren overgehouden. Realiseert de overheid zich dat zij in haar wet- en regelgeving ook ‘intimiderend’ kan optreden?

De boerenprotesten krijgen ruime aandacht in de media, ook in het Nederlands Dagblad. In een van de artikelen wordt uitdrukkelijk melding gemaakt van de visie van twee boeren, die christen zijn en lid van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) (ND, 30 juni).

Daarbij wordt uitdrukkelijk aangetekend: ‘een kerkgenootschap, waarin gehoorzaamheid aan de overheid van oudsher belangrijk gevonden wordt’. Zo’n opmerking is in dit verband wel heel kort door de bocht en kan suggereren alsof op grond van de Bijbel gezegd kan worden: mensen, mond ho..

