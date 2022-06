Boze boeren, bewijs dat u creatiever bent dan u nu laat zien

Hoezo onvoldoende perspectief, zeg ik als achterkleindochter van een Zeeuwse boer? Hij raakte zijn hele veestapel kwijt bij de Watersnoodramp van ‘53. Volgens de verhalen was dat de enige keer dat men hem had zien huilen. Hij had de koeien vernoemd naar zijn dochter en kleindochters. Mijn moeder was ook vernoemd.

Ik ben de kleindochter van zijn oudste zoon die niet het boerenbedrijf overnam maar onderwijzer werd. Overigens hield het boerenbedrijf een generatie later op te bestaan, er zijn geen praktiserende boeren meer in onze (omvangrijke) familie. De nazaten zijn stuk voor stuk goed terechtgekomen. Men heeft kansen gekregen, gecreëerd en dromen waargemaakt. Hoeveel mensen stammen er af van boerengezinnen? Zijn die nu nog boer?

