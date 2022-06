Route hbo-theoloog vernederend: ‘God roept niet de gekwalificeerden, Hij maakt de geroepenen gekwalificeerd’

Toen ik mijn eerste stage liep op Rotterdam-zuid was er eens een bijeenkomst van voorgangers. Mijn stagebegeleider nam me mee. Ik weet niet meer precies waar de bijeenkomst over ging, maar ik weet nog wel hoe ik me voelde: overweldigd. In de aanwezigheid van zo veel ‘vakgenoten’ (een theoloog voelde ik mij nog allesbehalve) bevloog mij een diep gevoel van: wie ben ik? Wie ben ik dat ik het lef heb me bij deze groep (professionele super-) gelovigen te gaan voegen? Toen ik dit gevoel deelde met mijn stagebegeleider, volgde er een belangrijke les die ik sindsdien bij me mocht dragen. Hij zei, zelf ook een hbo-theoloog: ‘Luister Bram, dit is wat ik heb geleerd: God doesn’t call the qualified, He qualifies the called.’ Met andere woorden: ‘Go..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .