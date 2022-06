Zeg ‘nee’ tegen gas uit Palestijns gebied via Israël

Egypte, de EU en Israël hebben op 15 juni een overeenkomst ondertekend over de export van aardgas van Israël naar Europa via Egypte.

De Europese Unie - en daarmee Nederland - wil minder afhankelijk worden van Russische energie. Daardoor groeit juist de afhankelijkheid van andere autocratische en problematische regimes, zoals Saudi-Arabië. De EU verlegt zo de kwetsbaarheid van de energievoorziening in plaats van een structurele oplossing te vinden. Passend bij deze tendens heeft de EU een overeenkomst gesloten met Israël over de levering van gas via Egypte. Deze overeenkomst mist de gebruikelijke clausule waarin bezet Palestijns gebied wordt uitgesloten van de deal. Zonder deze clausule is het onduidelijk waar het gas uit Israël vandaan komt. Daarom roept vredesorganisatie Pax de Nederlandse regering op zich tegen deze deal te keren.

clausule

De zogenoemde differen..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .