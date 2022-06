Mijn mening: Hoe kan de overheid het vertrouwen van de Groningers terugwinnen?

Aardbevingen, schade aan gebouwen en opgelopen stress. Groningers ondervinden al jaren de gevolgen van de gaswinningen in het noorden. Deze week begon een parlementaire enquête naar die gaswinning, om uit te vinden hoe de besluitvorming is gegaan en hoe er is omgegaan met de belangen van de Groningers. Sommige Groningers hopen dat hiermee de onderste steen boven komt. Maar er zijn ook Groningers die murw zijn geslagen. Hun vertrouwen in de overheid en de politiek is enorm geschaad.