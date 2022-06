‘Leuk’ is niet de reden om naar de kerk te gaan

Kerkgangers in Hilversum. 'Het wezen van de kerkgang is voor mij: God wil mij ontmoeten en ik mag God ontmoeten.'

Het wezen van de kerkgang is voor mij: God wil mij ontmoeten en ik mag God ontmoeten. Het is niet zoals ik eens las in een folder van een evangelische gemeente in Zoetermeer: ‘De gemeente komt zondags samen en God is onze eregast.’ Kom nou, dacht ik, een eregast geef je een gemakkelijke stoel en die kan zich verder koest houden.

In de kerk is ook geen liturgie, de dominee heeft een orde van dienst die hij zorgvuldig samenstelt, rekening houdend met de Schriftlezingen en met wat er in de gemeente speelt.

Liturgie is de ontmoeting tussen God en mij en dan is de eerste vraag:

Kan ik God wel ontmoeten? Was mijn leven in de afgelopen week zo, dat ik God rustig onder ogen kan komen? En die ontmoeting vindt zijn vervolg in de andere d..

