Samaria was in Jezus’ tijd niet Joods

De ingezonden brief van Yochanan Visser bevat meerdere onjuistheden (ND, 29 juni). De San-Removerklaring spreekt over een Joods thuisland, maar wel onder Brits bestuur en dus zeker geen onafhankelijke Joodse staat. Visser noemt de Westbank Judea en Samaria, maar waarom is Samaria Joods gebied? In Jezus’ tijd op aarde was Samaria zeker niet Joods. ‘San Remo’ is geen wet van Meden en Perzen die alle later aangenomen VN-resoluties die spreken over verdeling van land automatisch te boven gaat. ‘San Remo’ betekent ook niet dat een Jood automatisch meer rechten zou hebben op Oost-Jeruzalem en de Westbank dan een Palestijn. Een Jood die in die Palestijnse gebieden woont - vaak op van Palestijnen gestolen land - wordt dus terecht als kolonist beschouwd. Ook God heeft nooit gezegd dat een Jood meer rechten zou hebben op die gebieden dan een Palestijn. God heeft aan al zijn beloftes zonder uitzondering harde voorwaarden gesteld, namelijk het houden van zijn geboden.