Blij met diaconie

Het is heel triest dat zijn oma zo’n negatieve ervaring heeft gehad met de diaconie in Katwijk, hoe die ieder hulpbehoevend gemeentelid wantrouwend binnenstebuiten zou hebben gekeerd.

Ik heb een hele andere ervaring.

Toen mijn man in coronatijd zijn baan verloor moesten we het doen met een uitkering van het UWV en met mijn kleine salaris. Dat was ondoenlijk. Ik heb mij gewend tot de diaconie van de Hervormde Gemeente waarvan ik lid ben en die hielp ons met een bedrag waardoor we konden rondkomen.

We wilden het terugbetalen, maar men vond dat niet nodig. Als wij wat terug wilden doen, in financiële zin, dan zagen ze dat als een gift. Ik ben ze nog steeds zeer dankbaar voor de geboden hulp.

Misschien zijn ze bij de diaconie door de jaren..

