In de zorg kunnen we populisme missen

Socioloog Wim Dekker zet in zijn column collega-sociaalwerkers die een door henzelf geregisseerde weg zijn gegaan als zzp’ers, weg als ‘onnozel’ (ND, 25 juni). Hij zegt onder andere dat ze hun collega’s ‘voortdurend lastigvallen met hun onnozele vragen’. Nog afgezien van het feit dat níét vragen (dat is pas dom) in de zorg veelal leidt tot incidenten of erger, is dit een denigrerende toonzetting welke niet bijdraagt aan ontspanning van de overbelaste zorg.