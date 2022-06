1 Binnen Europa groeit de polarisatie in de politiek en de samenleving. De prioriteit moet nu liggen bij het herstellen van de interne eenheid.

2 We lijken niet meer te begrijpen dat diversiteit van opvattingen een kenmerk is van een gezonde democratische rechtsstaat en dus waardevol is. Een maatschappelijk debat ontspoort (zoals over stikstof), of is juist zo eenzijdig, dat we ons mogen afvragen of er een taboe rust op een open uitwisseling van argumenten (zoals over abortus).

3 ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .