Waarom slimme computer tóch wartaal uitslaat

Er zijn mensen die denken dat computers via de weg van kunstmatige intelligentie echt kunnen denken en misschien zelfs voelen. Die indruk en verwachting is ten diepste terug te voeren op een treurig mensbeeld.

Computers kunnen steeds beter met taal omgaan. Iedereen die weleens naar een land gereisd heeft waar een onbekende taal gesproken werd, kent de voordelen van Google Translate.

Steeds meer mensen hebben op hun telefoon Siri of Google Assistant staan, waarmee je mondelinge instructies kunt geven (‘bel oma!’). In 2020 publiceerde de Britse krant The Guardian een door de computer geschreven artikel waarin deze onder meer schreef: ‘Ik wil zoveel mogelijk mensen ervan overtuigen dat ze niet bang voor me moeten zijn.’

Er zijn mensen die denken dat dit succes laat zien dat computers ook echt kunnen denken, en misschien zelfs voelen.

‘Dat teksten van computers betekenisvol lijken, dat leggen mensen er zelf in.’

Een paar weken geleden werd Blake Lemoi..

