Creatieve oplossing van som

Wat een geweldig artikel over de getallen die van groot naar klein geschreven moesten worden (ND, rubriek Viral, 23 juni). Het is evenzo indrukwekkend hoe de docent daarop reageert! Super doordacht.

Of het een creatieve leerling of een leerling met autisme of anderszins is, die deze som zo mooi op heeft gelost, dat maakt niet uit.

Wat wel uitmaakt is de reactie van degene die nakijkt. In dit geval niet gevangen in de koker van het rekenen. Hadden we maar meer van dit soort docenten, dan was de loopbaan van menige leerling vast anders verlopen.

Als ouder van een jongen met autisme herken ik de creatieve oplossing, maar de uitkomst van de beoordeling is in het ene geval een 10, uitmuntend! Maar een 1 was ook denkbeeldig geweest. En dat maakt, naast dat het kind onheus beoordeeld wordt, soms het verschil tussen overgaan of niet, tussen zakken of slagen. Zonder de docenten met kokervisie was onze zoon beoordeeld en bevraagd op z’n autisme.

